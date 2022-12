Preisgekrönter Jazz im Zwei-in-Eins-Paket

Backnang. Nicht nur für Jazz-Aficionados, sondern auch für Menschen, die von sich sagen, dass sie eigentlich keinen Jazz mögen, ist dieser Abend perfekt: Die „Double-Jazz-Night“ bietet am Freitag, 9. Dezember, um 20 Uhr, im Backnanger Bürgerhaus gleich zwei hochkarätige, ganz verschiedene Konzerte an einem Abend.

Dabei übergeben die „Local Heroes“ der Steve Cathedral Group aus Stuttgart den Stab an „Rising Star“ Alma Naidu aus München.

Die Jazzrockband Steve Cathedral Group rund um Gitarrist und Namenspate Steffen Münster, auf Englisch Steven Cathedral, der ebenso wie der Pianist der Band, Felix Meyerle auch an der Jugendmusik- und Kunstschule Backnang lehrt, bewegt sich stilistisch zwischen Rock, Pop und Jazz und kreiert dabei ebenso rockige wie melodische Arrangements. Dafür wurde sie preisgekrönt: als beste Fusion-Jazz-Rock-Band beim Deutschen Rock- und Pop-Preis 2021.

Ergänzt wird das rein instrumentale Quartett aus Steffen Münster, Felix Meyerle, Bassist Sebastian Nöcker und Schlagzeuger Dominik Müller beim Konzert in Backnang durch Saxophonist Matthias Anton, der hier gewissermaßen die Gesangsstimme übernimmt.

Sängerin Alma Naidu bringt eine etwas melancholischere Note in den Abend. Sie hat eine Ausbildung in klassischem Gesang und Klavier und tritt nach einigen Ausflügen in die Welt der Musicals in jüngster Zeit mit großem Erfolg als Singer-Songwriterin auf.

Begleitet von einer kleinen Rhythmusgruppe, bestehend aus Philipp Schiepek, Gitarre, Lisa Wulff, Bass, und Valentin Renner, Schlagzeug, begleitet sie sich selbst am Flügel und drückt ihren jazzigen Arrangements mit ihrer klaren, berührenden Stimme einen ganz persönlichen Stempel auf.

Weitere Infos sowie Tickets für das Konzert zu 25 Euro und ermäßigt zu 21 Euro gibt es online unter www.backnanger-buergerhaus.de sowie im Backnanger Bürgerhaus unter 0 71 91/89 45 67 oder per E-Mail an buergerhaus@ backnang.de