Premiere: AireLatino goes Classic

Waiblingen. Andrej Lebedev, Veit Hübner, Gregor Hübner und Jerome Goldschmidt präsentieren am Freitag, 9. Juli, ab 20 Uhr mit ihrem neu gegründeten Quartett Weltmusik mit einem Schuss Klassik. Das Konzert findet bei gutem Wetter live im Schwanenbiergarten statt.

Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung in den Schwanensaal verlegt. Da dort nur ein kleines Publikum zugelassen ist, überträgt das Kulturhaus Schwanen das Konzert in diesem Fall zusätzlich als Livestream.

Es ist die Geburt einer Band und die Premiere eines neuen Programms. Präsentiert mit seinem neu formierten Quartett AireLatino zeigt Lebedev die Essenz seiner jahrelangen Erfahrung in lateinamerikanischer Musik, Global Music und Klassik. Fast alle Stücke wurden für dieses Programm neu komponiert und arrangiert. Etwa die Hälfte davon sind russische Klassik und russische Songs. Auch eigene Kompositionen von Andrej Lebedev und den anderen Mitgliedern des Quartetts sind ins Programm eingestreut.

Latin-Percussion trifft klassische Melodien. Tschaikowskys Schwäne beginnen im Rhythmus der Salsa zu tanzen, aus Rachmaninovs berühmtem Vocalise wird ein brasilianischer Choro und Mozarts Vierzigste verwandelt sich in Bossa-Nova. Weiter sind Stücke von J. Bizet aus der Oper Carmen sowie Werke von Strawinsky, Prokofjew und Bach zu hören - in neuem Gewand.

Andrej Lebedev lebt als Gitarrist in Waiblingen. Er ist durch zahlreiche Auftritte mit verschiedenen Ensembles in der Region seit Jahrzehnten präsent. Veit Hübner (ehem. Tango Five) ist ein international bekannter Jazz-Kontrabassist, Gregor Hübner (ehem. Tango Five) preisgekrönter Violinist. Das Quartett vollständig macht Perkussionist Jerome Goldschmidt, ebenfalls ein international bekannter Musiker.

Der Eintritt ist sowohl draußen als auch indoor frei, um eine Spende wird gebeten. Diejenigen, die im Stream dabei sein wollen, wenn wegen Schlechtwetter das Konzert im Schwanensaal vor kleinem Publikum stattfindet, können das Kulturhaus Schwanen durch den Kauf eines Kulturtickets unterstützen:

Link zum Unterstützen: kulturhaus-schwanen.de/kulturticket, Link zum dabei sein: https://youtu.be/oaK1Zht7jP.