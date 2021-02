Premium-Schwaben-Rap mit MC Bruddaal im Livestream

Waiblingen. Das Kulturhaus Schwanen in Waiblingen lädt auf Samstag, 27. Februar, um 20 Uhr zu einem Konzert im Livestream mit dem schwäbischen Rapper MC Bruddaal aus Stuttgart ein.

Ein Konzert für alle, so der Veranstalter, „die da draußen auf Spätzle-Power schwören“. Geboten wird „Premium-Schwabenrap aus ’m Ländle mit MC Bruddaal live in euren Wohnzimmern“.

Angefangen hat es vor einer Weile im Stuttgarter Schlossgarten, die Sache mit MC Bruddaal. Schuld ist der Schwaben liebster Zankapfel: Stuttgart 21. Sein Besuch in den Tipizelten mit schwäbischer Lagerfeuer-Romantik entfachte die Heimatliebe einfach bruddaal, und die wollte von nun an auch ausgedrückt werden – mit „Du bisch mei Number One“, einer gut gelaunten Schwabenrap-Liebeserklärung an die Heimatstadt Stuttgart.

Er war zwar auch schon woanders, „…aber da hott mr oifach ‘s Essa ned gschmeckt“. Seit dem 4. Dezember 2020 ist er mit seinem neuen Album „Ebbes Nice“ wieder am Start und wird beim Konzert alle Register ziehen, um die Leitungen zum Glühen zu bringen. Man darf gespannt sein, was der Abend so bringt.

Also alle ab ans Empfangsgerät, wenn’s am Samstag, 27. Februar, heißt: „MC Bruddaal mit DJ Toni Disco bei uns im Livestream, direkt zu euch nach Hause!“

Link zum Unterstützen: www.kulturhaus-schwanen.de/kulturticket; Link zum Dabeisein und mehr Infos: www.kultufer.de. Das Streaming ist kostenlos. Wer möchte, kann durch den Kauf eines Kulturtickets zur Finanzierung der Veranstaltung beitragen.

Das Kulturticket gibt es bei Reservix und an allen VVK-Stellen für 7 Euro (kleiner Geldbeutel), 12,50 Euro (mittlerer) und 18 Euro (großer Geldbeutel).

Tickets können, wann immer Interessierte dazu Lust haben, erworben werden unter www.kulturhaus-schwanen.de/kulturticket.