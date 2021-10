Programm für die ganze Familie

Lorch. Kloster Lorch ist beim „Erlebnistag im Kloster“ am Sonntag, 10. Oktober, 10 bis 17 Uhr, wieder mit dabei. Der Aktionstag steht unter dem Motto „Faszination des Fremden“. Das Angebot in der einstigen Staufergrablege richtet sich mit Führungen und Vorträgen, mit der Greifvogelschau und mit dem Auftritt der Schwertkampf-Schaugruppe „Söldner zu Lorch“ besonders auch an Familien.

So abgeschieden die Klosterkultur von der Welt war, ließen sich die Menschen, die in den Klöstern lebten, dennoch für Andersartiges begeistern. Pflanzen aus fremden Ländern zu kultivieren, übte eine besondere Faszination aus: Heilsame Kräuter und Obstsorten aus fernen Ländern - heute längst in allen Gärten zu Hause - wurden von Mönchen und Nonnen erstmals in den Klostergärten gezogen.

Die Führung „Heil- und Nutzpflanzen - fremd und vertraut“ um 12 und 15 Uhr im Klostergarten zeigt Wissenswertes zu den verschiedenen Kräutern, ihre Heilwirkung und die heutige Anwendung.

Gefüllte Nudeltaschen gibt es auf der ganzen Welt - von Südostasien bis Italien. Wie das exotische Gericht zur schwäbischen Nationalspeise wurde, wird im Vortrag „Das Geheimnis der Herrgotts-Bscheißerle“ um 13 und 15 Uhr erklärt. Dabei geht es um Fastengebote und erlaubte Speisen. Kunstvolle Klosterbücher und gregorianische Gesänge werden den Besucherinnen und Besuchern um 14 und 16 Uhr durch die „Schola Cantorum Lorchensis“ nahegebracht.

Ein besonderer Höhepunkt des Erlebnistags im Kloster ist die Greifvogelschau der Stauferfalknerei Lorch um 15 Uhr. Die Greifvögel fliegen in freiem Flug vor der Kulisse der Kaiserberge - ein Schauspiel, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen fasziniert.

Von 13 bis 16 Uhr präsentieren die „Söldner zu Lorch“ aus dem Remstal mittelalterlichen Schwertkampf - auch zum Mitmachen. Während des spannenden Programms sorgt Familie Oechsle von der Speisemeisterei Schwäbisch Gmünd für Stärkung und das Café im Klostergarten bietet Kaffee, Kuchen und Eis.

Sämtliche Programmpunkte des Erlebnistages im Kloster Lorch finden Interessierte im Internet auf www.klosterlorch.de.