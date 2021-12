Waiblingen. Das Theater unterm Regenbogen lädt Kinder ab 3 Jahren zum Puppenspiel „Backe, backe Kuchen!“ ein. Die Aufführung, bei der Geschichten und Lieder aus dem goldenen Buch zu hören sind, findet am Dienstag, 28. Dezember, um 16 Uhr im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen statt.

Das Theater unterm Regenbogen ist eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet, ebenso die Cafeteria vor und nach der Vorstellung.

Um in der für Kinder manchmal noch ungewohnten Situation einer Theatervorstellung keine Ängste aufkommen zu lassen, bedient sich Veit Utz Bross seiner Figur „Florian“. Vor und zwischen den Szenen und Liedern stellt der Puppenspieler und Florian fest, dass niemand Angst haben muss.

Bekannte Kinderlieder wie „Hänschen klein“ und viele andere werden gesungen und dargestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Heinzelmännchen zu Köln. Und natürlich ist Florian immer dabei! Figuren, Spiel und Bühnenbild stammen von Veit Utz Bross.

Der Eintritt beträgt für Kinder 8 Euro, für Erwachsene 10 Euro und für Familien und Kleingruppen 30 Euro. Es gelten die bestehenden Corona-Verordnungen.

Karten können unter0 71 51/90 55 39 vorbestellt werden. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet auf der Seite www.veit-utz-bross.de.