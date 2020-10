Puppenspiel „Brezel-Brezel“

Waiblingen. Mit dem Stück „Brezel-Brezel“ wartet Veit Utz Bross im Gewölbekeller seines Theaters unterm Regenbogen am Waiblinger Marktplatz auf. Das Stück ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und wird am Freitag, 30. Oktober, 16 Uhr, im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 in Waiblingen gespielt.

Brezel-Brezel ist der zweite Teil des Stücks „Von der Prinzessin, dem Bäckerjungen und dem Fuchs“ und wurde wieder von Peter Kundmüller geschrieben. Auch dieses Stück spielt in Waiblingen mit der bekannten Besetzung.

Der Bäckerjunge bäckt die besten Brezeln in Waiblingen, während dem buckligen Bäckermeister alles Brot hart und ungenießbar wird. Sein Ofen ist verhext. Natürlich will er auch so gute Brezeln wie der Bäckerjunge backen und mit unsauberen Mitteln an das Rezept der Brezeln herankommen. Die Prinzessin und der Bäckerjunge werden entführt. Aber natürlich geht alles gut aus - der Fuchs erlöst den buckligen Zwerg und seinen Backofen. Eintrittskarten gibt es momentan lediglich im Block mit vier Plätzen, diese können bis einen Tag vor der Vorstellung unter mail@veit-utz-bross.de bestellt werden. Der Preis beträgt 25 Euro. Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren brauchen eine Mund-Nasen-Schutzmaske.

Nähere Informationen finden Interesseirte unter www.veit-utz-bross.de.