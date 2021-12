Puppenspiel „Es tanzt ein Bibabutzemann . . .“

Waiblingen. Der Bibabutzemann mit dem Puppenspieler Veit Utz Bross wird am Donnerstag, 30. Dezember, und am Freitag, 31. Dezember, jeweils um 16 Uhr im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen gespielt.

Das Theater unterm Regenbogen ist eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet, ebenso die Cafeteria vor und nach der Vorstellung. Kinder ab 3 Jahren sind schon so groß, dass sie zu diesem Stück in das Theater unterm Regenbogen in Waiblingen dürfen. Aber manchmal sind die Ängste noch groß und es ist gut, wenn die Mama oder der Papa nicht allzu weit weg sind.

Kinder singen mit

Um gar keine Ängste aufkommen zu lassen, bedient sich der Puppenspieler Veit Utz Bross seiner Figur „Florian“, in diesem Fall ein ganz großer Angsthase, und im Vorhinein und zwischen jeder kleinen Szene stellt der Puppenspieler zusammen mit „Florian“ fest, dass niemand Angst haben muss. Ja und dann kommt das Lied vom Bibabutzemann, wer weiß denn schon, wie ein Bibabutzemann aussieht? Der Bibabutzemann fordert die Kinder auf, mitzusingen, und dann geht es gemeinsam durch die verschiedenen Kinderlieder.

Von „Oh du lieber Augustin“ über „der Kuckuck und der Esel“, „uff dr schwäbsche Eisebahne“ zu dem Rätsel von der Hagebutte. Zwischendrin kommt das norwegische Märchen mit dem bösen Troll, da wird es schon gefährlich, aber mit „Florian“ lernen die Kinder natürlich, dass es immer – zumindest im Märchen – gut ausgeht.

Der Eintritt beträgt für Kinder 8 Euro, für Erwachsene 10 Euro und für Familien und Kleingruppen 30 Euro. Es gelten die bestehenden Corona-Verordnungen.

Karten können unter0 71 51/90 55 39 vorbestellt werden.

Nähere Informationen sind zudem im Internet auf der Seite www.veit-utz-bross.de einzusehen.