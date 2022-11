Puppentheater: Pollux, der kleine Stern

Das Kulturforum Rudersberg veranstaltet am Sonntag, 11. Dezember, 14 Uhr, im Rathaus Rudersberg, Backnanger Straße 26, das Puppenspiel „Pollux, der kleine Stern“.

Pollux schwingt auf seiner Schaukel am Himmelszelt so wild hin und her, dass er auf die Erde stürzt. Wie kann er nur wieder in den Himmel gelangen? Eine Maus, ein Bär, eine Raupe und eine alte Frau helfen ihm. Das Puppentheater Firlefanz aus Geislingen spielt für Kinder von drei bis neun Jahren die Geschichte als Tischtheaterstück mit Livemusik.

Die Spieldauer beträgt rund 45 Minuten. Eintrittskarten gibt es nur an der Tageskasse.