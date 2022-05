Qigong unter freiem Himmel

Weissach im Tal. Qigong-Lehrerin Annegret Sanzenbacher bietet wieder regelmäßig Qigong im Park an. Die erste von insgesamt sechs Mitmach-Veranstaltungen findet am Samstag, 7. Mai, von 15 bis 16 Uhr auf dem Freizeitgelände „Auf der Forche“, Forchenweg, in Weissach im Tal statt.

„Gemeinsam Qigong üben unter freiem Himmel“ - das ist das Motto, unter dem Annegret Sanzenbacher Interessierte einlädt, Qigong kennenzulernen. Das Angebot ist kostenfrei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Qigong ist integraler Bestandteil der jahrtausendealten Chinesischen Medizin, die auf Erfahrungswissen beruht und der Prävention von Krankheiten besondere Bedeutung beimisst und damit die Eigenverantwortung des Einzelnen für sein Wohlergehen betont.

Aus der Sicht der chinesischen Medizin bedeutet das freie Fließen des Qi durch die Meridiane, die Energiebahnen im Körper, dass der Mensch gesund ist und seine Organe, die mit den Meridianen verbunden sind, harmonisch zusammenarbeiten. Wenn wir uns kraftlos und mutlos fühlen, dann fließt das Qi nicht ungehindert.

Weitere Termine sind Freitag, 3. Juni, 17 Uhr, Sonntag, 3. Juli, 15 Uhr, Sonntag, 24. Juli, 15 Uhr, Samstag, 13. August, 15 Uhr und Sonntag, 11. September, 15 Uhr.

Die Leitung hat Qigong-Lehrerin Annegret Sanzenbacher, 0 71 91/73 41 13, Mobil 01 52/33 50 02 46, E-Mail info@hausderharmonie.de, www.hausderhamonie.de.