Römer Kirbe in Rommelshausen

Kernen. „Auf zur Römer Kirbe!“ heißt es in Kernen-Rommelshausen von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Oktober. Jung und Alt feiern in zwei Festzelten in der Rommelshausener Ortsmitte. Los gehts am Freitag um 8 Uhr mit dem traditionellen Krämermarkt.

Die Vereine kümmern sich in bewährter Form um das leibliche Wohl und Livebands sorgen abends für die passende Partystimmung. Ein Krämermarkt, ein verkaufsoffener Sonntag mit vielen Attraktionen und ein Kinderprogramm mit kleinem Jahrmarktrummel runden das Wochenende ab.

Das Fröhliche Weinzelt der Fußballabteilung ist diesmal wieder direkt in Verlängerung des Bürgerhauses zu finden. Das von Musikverein, Turnabteilung, DRK und Gewerbeverein gemeinsam bewirtete Kirbezelt steht auf dem Festplatz in den Kirchgärten.

Traditionell beginnt die von Gemeinde und Vereinen gemeinsam veranstaltete Römer Kirbe freitags mit dem großen Krämermarkt. Ab 8 Uhr bieten Händler im Bereich der Hauptstraße, der Stettener Straße und der vorderen Waiblinger Straße ihre Waren feil. Außerdem laden die Partnerschaftsgesellschaften St. Rambert d’Albon und Dombóvár ab 11 Uhr zu landestypischen Speisen und Getränken auf den Marktplatz ein. Ebenfalls um 11 Uhr beginnt die Bewirtung in den Festzelten.

Um 12.30 Uhr begrüßt Bürgermeister Benedikt Paulowitsch im Kirbezelt offiziell die Gäste. Am Freitagabend spielt hier im Zelt von 20 bis 23 Uhr der Musikverein Rommelshausen; nebenan bei den Fußballern bringt die Partyband „Die Grafenberger“ die Gäste in Schwung. Am Samstagabend bringen dann die Bands „Jump up!“ (Kirbezelt) und „EdelRock“ (Fröhliches Weinzelt) Stimmung in die Zelte. Zum Ausklang am Sonntag spielen der Musikverein Stetten (Kirbezelt) und „Die Lausbuba“ (Fröhliches Weinzelt). Auch tagsüber ist im Kirbezelt am Wochenende Programm geboten mit Auftritten der Turnabteilung der Spvgg Rommelshausen sowie des Vereins Shotokan Karate.