SCHORNDORF. Ein Radaktionstag für Jung und Alt findet am Samstag, 16. Oktober, 14 bis 18 Uhr, rund um das Zentrum für Ideen und Begegnungen (ZIB), Schlachthausstraße 5, statt. Die Veranstalter laden zu Gesprächen ein, wie Schorndorf fahrradfreundlicher gestaltet werden kann.

Durch Mitmach-Aktivitäten sollen Kinder und Erwachsene angeregt werden, das Auto immer häufiger stehenzulassen und das Fahrrad zu nutzen. In Schorndorf sind die Wege kurz und lassen sich leicht mit dem Fahrrad bewältigen. Selbst wenn man nicht gut zu Fuß ist oder etwas Sperriges transportieren muss, bietet sich das Fahrrad an.

Neue Selbsthilfe-Werkstatt

Anlass für den Radaktionstag ist auch die Eröffnung einer Selbsthilfe-Werkstatt im ZIB. Dort kann man zu festen Zeiten in Eigenregie Reparaturen am Fahrrad durchführen. Die passenden Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt. Bei schwierigen Fällen findet man jemanden, der weiß, was zu tun ist. Direkt vor Ort kann man bei Vorlage des Personalausweises und eines Kaufnachweises sein Fahrrad codieren lassen.

Längst sind nicht nur Fahrräder in der klassischen Ausführung auf dem Markt. Es gibt Anfertigungen für viele Anforderungen des Alltags. Besucherinnen und Besucher können sich gemütlich in einer Fahrrad-Rikscha befördern lassen oder ein Lastenfahrrad ausprobieren.

Die „Schrauber“ von Schorndorfer Radel bieten Spaziergänge zur Werkstatt in der Wiesenstraße an und erklären, wie man mit wenig Geld günstig ein gutes, verkehrstüchtiges Fahrrad erwerben kann.

Kinder bis zum Alter von acht Jahren können entlang eines Parcours mit Fahrzeugen aller Art spielend erproben, wie man mit eigener Kraft vorwärtskommen kann. An einem Fahrrad-Glücksrad können sie sich einen Preis „erdrehen“.

Darüber hinaus gibt es weitere Aktivitäten, Informationen und Gesprächsangebote rund ums Fahrrad.

Es laden ein: Lokale Agenda 21 Schorndorf, die Schorndorfer Ortsgruppen von Klimaentscheid, Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC), Verkehrsclub Deutschland (VCD); Weltladen El Mundo, Kreisjugendring Rems-Murr; weiter Informationen gibt es auf www.schorndorf-handelt.de.