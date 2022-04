Radieschenfieber mit Matthias Jungermann

Sulzbach/Murr. Puppenspieler Matthias Jungermann kommt mit seinem Programm „Radieschenfieber“ in die Discothek Belinda nach Sulzbach. Die Vorstellungen beginnen um 14.30 und 17 Uhr, Einlass ist jeweils 30 Minuten vorher.

Sesamstraße und Muppet-Show haben den Matthias Jungermann geprägt. Wohl deshalb studiert er an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart Figurentheater.

Auf unglaublich komische und sympathische Art erweckt Matthias Jungermann aber nicht nur seine Puppen, sondern auch fast jeden gewöhnlichen Gegenstand zum Leben. Besonders beeindruckend ist es, wenn der Stuttgarter mit Hilfe von Obst und Gemüse Gleichnisse erzählt.

Superunterhaltsam und professionell erfreut „Radieschenfieber“ alt und jung, also die ganze Familie.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf für Erwachsene 10 Euro, Kinder 5 Euro und (falls noch vorhanden) für Erwachsene 12 Euro, Kinder 7 Euro an der Tageskasse.

Tickets im Vorverkauf gibt es in Sulzbach im Rathaus Zimmer 14, Sigrun Konrad, 0 71 93/51-33, bma@sulzbach-murr.de, in der Discothek Belinda, Willi Beck 0 71 93/65 50, info@belinda-discothek.de, im Landmarkt Hübner 0 71 93/93 03 12, und im Rewe 0 71 93/93 10 14, sowie bei Bücher ABC in Murrhardt 0 71 92/86 06 und Buchhandlung Kreutzmann in Backnang 0 71 91/3 25 40.

Weitere Informationen: www.sulzbach-murr.de und www.belinda-discothek.de.