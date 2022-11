Reezer Theäterle mit „Nonnapoker“

Welzheim. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kommt das Reezer Theäterle wieder nach Welzheim in die Eugen-Hohly-Halle. Die beiden Termine sind Freitag, 25., und Samstag, 26. November; Saalöffnung ist um 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Die neue Komödie „Nonnapoker“ spielt in einem Kloster. Doch in diesem Kloster findet man weniger stilles Gebet, dafür mehr Poker, und auch der „Kloster-Tüv“ ist nicht das, was er einmal war.

Ein Royal-Flush zur rechten Zeit könnte helfen, endlich ein wenig zu renovieren und neue Schäfchen in das Kloster zu bringen. Wäre da nicht die Mafia… Mafia? Oh ja - woher soll denn sonst das ganze Geld kommen, wenn man es nicht von denen nimmt, denen der „Herr“ (oder der Pate?) genügend gegeben hat?

Mit neuer Technik und einigen neuen Schauspielern startet das Reezer Theäterle nun wieder durch und freut sich auf viele begeisterte Theatergäste. Bewirtet wird die Veranstaltung wie in den letzten Jahren vom FC Welzheim 06.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 10 Euro und können bei Schuh Höfer und in der Limesbuchhandlung Welzheim gekauft werden.