Reise in die Klangwelt des Gospels

Welzheim. Die Kultursäule Welzheim lädt am Samstag, 25. März, 20 Uhr, zu einem Gospelkonzert in die Eugen-Hohly-Halle ein. Zu Gast ist The Gospel-House, ein Klangerlebnis für jeden Gospelliebhaber.

The Gospel House steht seit vielen Jahren für moderne Arrangements, ausdrucksstarke Solisten und die Begleitung mit einer souveränen Profiband. Die Mitglieder von The Gospel House, beheimatet im Raum Winnenden, nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch die Klangwelt des Gospels.

Zum umfangreichen Repertoire gehören zeitgenössische Gospels und klassische Spirituals ebenso wie einfühlsame Balladen und mitreißende Latinsongs. The Gospel House trifft damit regelmäßig auf große Begeisterung und positive Resonanz.

Über zwanzig leidenschaftliche Sängerinnen und Sänger bringen mit ihrer Band in einer farbenfrohen Atmosphäre die Besucher zum Mitschwingen und Mitklatschen.

Die Besucher dürfen sich für einen Abend lang aus ihrem vollen Alltag entführen lassen und individuelle Stimmen, großartige Solisten und künstlerisch arrangierte Stücke aus der Welt des Gospels genießen.

Einlass ist um 19.30 Uhr. In der Pause findet eine kleine Bewirtung statt.

Eintrittskarten können im Vorverkauf in der Limesbuchhandlung Welzheim,0 71 82/92 93 68, bestellt oder gekauft werden.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 20 Euro, ermäßigt 17 Euro, und an der Abendkasse 23 Euro, ermäßigt 20 Euro. Schüler zahlen an der Abendkasse 6 Euro.