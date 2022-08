Reise nach Israel und Palästina

Leutenbach. Die evangelische Kirchengemeinde Leutenbach bietet eine Studienreise nach Israel und Palästina vom 17. bis 24. Februar 2023 an. Pfarrerin Susanne Blatt begleitet die Gruppe mit geistlichen Ermutigungen.

Ein Informationsabend zu der Reise findet am Samstag, 3. September, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Leutenbach, Theodor-Heuss-Straße 34, statt.

Ziel ist nicht nur, die berühmten historischen Stätten Jerusalem, Bethlehem, Jericho und Hebron und weitere zu besuchen und biblische Zusammenhänge zu erschließen, sondern auch Menschen zu treffen, die von ihrem Leben in ihrem Land erzählen.

Es gibt Gespräche mit Christen in Bethlehem, mit Menschen in einem Flüchtlingslager, mit Aktiven in der Jugendarbeit und mit Beduinen. Eine Wanderung durch das Wadi Quelt führt nach Jericho, wo eine Begegnung im Ausbildungszentrum des CVJM Jericho geplant ist.

Ein Besuch der Fundstelle der berühmten Schriftrollen in Qumran und die Fahrt durch die Wüste des Jordangrabens mit Stopp am Toten Meer und zur Festung Masada vermitteln eindrückliche Naturerlebnisse.

Näheres erfahren Interessierte auf der Homepage www.kirche-leutenbach.de oder bei Pfarrerin Blatt,0 71 95/91 02 96, E-Mail: susanne.blatt@elkw.de.