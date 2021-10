„Rems, Natur und schöne Töne“: Musikalische Wanderung für die ganze Familie

Plüderhausen. Zu einer musikalischen Wanderung und Entdeckungsreise, einem kreativen und musikalischen Abenteuer für alle Generationen lädt der Musikverein Gemeindekapelle Plüderhausen am Sonntag, 24. Oktober, ein.

Der familienfreundliche Rundweg mit einer Gesamtstrecke von 4,2 Kilometern und einer Wanderdauer von etwa zwei Stunden verläuft auf dem ausgeschilderten Rundweg Rems (PL3). Start und Ziel ist am Schlossweg bei der Remshütte ab 11 Uhr.

In der Zeit zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr wird ein vielfältiges Programm für die ganze Familie geboten. Von musikalischen Vorträgen über ein Kinderquiz und Spielstraße für Kinder, Kinder-Basteln an einer Spielstation und Mitmachmusik an Orffschen Instrumenten bis hin zum digitalen Instrumentenkarussell und einer kurzweiligen Vereinspräsentation im Klang-Garten ist für jeden etwas dabei. Alle musikalischen Programmpunkte werden außer dem KiGa-Beitrag mehrfach über einen längeren Zeitraum hinweg angeboten, so dass ein stressfreier Besuch sichergestellt ist.

Besuchen die Kinder alle Stationen und haben eine volle Stempelkarte, wartet auf sie ein kleines Geschenk.

An verschiedenen Stationen gibt es einen kleinen Imbiss und Getränke sowie im Klang-Garten italienische Weine und Grappa. An der Klang-Bühne (Schlossweg) wird nachmittags Kaffee und Kuchen angeboten.

Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter www.plue-mu.de.

Das Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms „Neustart Amateurmusik“ gefördert.