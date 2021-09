Durch die jetzt aktuelle Regelung der Landesregierung motiviert, ließen sich Organisator Winkler und die Gemeinde Urbach nicht lange bitten, um den Markt 2021 doch noch nachzuholen.

Jetzt haben sich wieder rund 85 Ausstellerbetriebe zum 30. Remstäler Töpfermarkt in Urbach am Samstag und Sonntag, 18. und 19. September, angemeldet. Geöffnet ist der Töpfermarkt am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.