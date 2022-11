Retro-Soul-Pop mit Genna & Jesse

Remshalden. Genna und Jesse, ein ganz besonderes Musikerpaar aus Amerika, sind am Donnerstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr, im „zamma“ – Bistro mit Live-Musik, Untere Hauptstraße 10 in Geradstetten, zu Gast. Auf die Ohren gibt’s Retro-Soul-Pop mit Gitarren, Klavier und Gesang.

Ihr Musikstil wird von Folk, Blue-Eyed-Soul, Jazz, Blues, Torch-Song und populärer Musik aus den 60er und 70er Jahren beeinflusst. Die beiden setzen sich genreübergreifende über die Konventionen der Musikindustrie hinweg.

Inspiriert von ihrem romantischen Nomadenleben lassen sie sich am besten als moderne Troubadoure beschreiben, die den Zuhörern Einblicke in ihre immer in Bewegung befindliche Welt geben. Rau und sanft, süß und herzhaft, zusammen schaffen sie einen einzigartigen Gesangssound, der durch Jesses Können an Klavier und Gitarre ergänzt wird.

Ob eigene Lieder oder ausgewählte Songs ihrer Kollegen, das Publikum wird in einer intimen und umfassenden Show mitgerissen.

Der Eintritt ist frei, für die Bands geht der Hut rum. Weitere Informationen gibt es auf www.zamma-geradstetten.de.