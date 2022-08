Rhythm & Blues: Live & handmade

Waiblingen. Einen Musik-Frühschoppen mit der Riverside R&B Band gibt es am Sonntag, 28. August, ab 11 Uhr im Biergarten auf der Schwaneninsel.

Riverside R&B ist eine typische Rhythm & Blues Band und covert Songs von BB King, The Rolling Stones, The Beatles, The Kinks, Blues Brothers, Booker T. Jones, Eric Burdon & the Animals, Eric Clapton, Johnny Winter, Bill Haley, Chuck Berry, Elvis Presley und vielen anderen in eigenen Arrangements.

Einige Band-Mitglieder musizieren über 35 Jahre zusammen, und genau das spürt und hört das Publikum, wenn professionell und authentisch Rhythm & Blues gespielt wird - alles live und handmade! Ein unterhaltsamer und entspannter Morgen mit vielen alten „Bekannten“, den man sich nicht entgehen lassen sollte, empfehlen die Veranstalter.

Die Musikveranstaltung kann wetterbedingt ausfallen. Bitte im Vorfeld Infos in den sozialen Medien oder unter www.biergarten-schwaneninsel.de einholen.

Der Eintritt ist frei!