Winterbach. Die Kulturinitiative Rock Winterbach veranstaltet am Samstag, 22. April, 20 Uhr, in der Lehenbachhalle in Winterbach ein Konzert mit Kraan.

Was wäre die Geschichte der deutschen Rockmusik ohne Kraan? Zweifelsohne nicht nur unvollständig, sondern vor allem um ein besonderes höchst kreatives Kapitel ärmer.

Kraan verschrieben sich von Beginn ihrer Karriere an einer spannenden Fusion aus Rock, Jazz und Ethno-Einflüssen und fügten ihrem Sound später US-Mainstream- und Soulelemente hinzu. Über einen rockigen Drum-Beat, perfekt ergänzt durch Hattlers kraftvolle funky Grooves, zog Saxophonist Alto Pappert wunderschöne Melodien, während Gitarrist Peter Wolbrandt mit ganz eigenem Sound und swingenden Licks die Songs abrundete.

Infos und Tickets unter www.kulturinitiative-rock.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.