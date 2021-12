Rock mit Biggi Binder und den „Tiny Wings“

Sulzbach/Murr. Im Rahmen der Live-Reihe „Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ gibt Biggi Binder mit der Band Tiny Wings am Donnerstag, 9. Dezember, um 20 Uhr ein Konzert in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr.

Tiny Wings interpretieren die besten Songs aus Rock und Pop und vermischen sie mit eigenen Songs: Eine Mischung aus Groove und Gänsehaut, zelebriert von drei Ausnahmemusikern mit viel Seele und Klasse.

Virtuose Performance und ausgelassene Spielfreude

Biggi Binder (Vocals, Cajon), Klaus Marquardt (Violin, Guitar, Vocals) und Micha Schad (Guitars) verzaubern durch ihre energiegeladene Performance und mit ihrer puren, virtuosen Spielfreude. Ihr vielseitiges Programm fesselt. Das Publikum darf sich auf handgemachte Musik freuen, gefühlvoll dargeboten.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

„Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ wird gefördert von Neustart Kultur, Initiative Musik, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie der Gema. Nur so ist es möglich, dass die Belinda zum Begegnungs- und Kulturort werden kann.

Aufgrund der derzeitigen Coronaregelungen müssen Plätze reserviert werden, da die Gästezahl begrenzt ist.

Reservierungen sind per E-Mail an info@belinda-discothek.de möglich oder unter0 71 93/65 50 und01 76/43 82 95 79 oder01 62/3 39 89 23.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.