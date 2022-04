Rock-Songs der 70er und 80er

Berglen. Das Angus-Stüble in Bretzenacker, Beetäcker 1, öffnet am Samstag, 7. Mai, 20 Uhr, den Festsaal für einen fetzigen Rockabend. Die Cover-Rockband „Nice Day” präsentiert Classic Rock und Oldies nach dem Motto: „Never too old to rock’n’roll, let’s spend a nice day”.

Die Rockband aus Asperg tritt in klassischer Besetzung auf, mit Hans-Hagen Thamm (Gesang & Percussions), Peter Kubikmeter (Gesang & Gitarre), Jürgen Brennenstuhl (Keys), Regina Keppler (E-Bass) und Roland Marquardt (Drums).

Sie spielt eine ausdrucksstarke Auswahl an Rock-Songs aus den 70er und 80er Jahren. Mit Titeln von Bryan Adams, Deep Purple, Eric Clapton, Free, Joe Cocker, Manfred Mann’s Earth Band, Status Quo, The Rolling Stones, Uriah Heep und vielen weiteren hat sie ein sehr abwechslungsreiches und kurzweiliges Gesamtmusikprogramm zusammengestellt.

Die vier Musiker und eine Musikerin leben und zelebrieren die Songs so authentisch auf der Bühne, dass man das Gefühl hat, die Zeit sei stehengeblieben.

Ihre Konzerte sind geprägt von unbändiger Spielfreude, technischer Finesse und einer gehörigen Portion Power. Die Richtung geht immer eindeutig hin zum Groove, mal knackig, mal sanft, mit abwechselnden, teils mehrstimmigen Gesangseinlagen sowie gefühlvollen und kreativen Gitarren- und Keyboard-Soli.

Präsentiert wird Musik, die zum Zuhören und Tanzen einlädt, stimmungsvoll, ausgelassen, voller Energie. Schnörkelloser Classic Rock mit einem Sound, der direkt ins Ohr und in die Beine geht.

Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten zu 10 Euro gibt’s bei der Tankstelle Friz in Erlenhof und unter info@angus-stueble.de; außerdem zu 12 Euro an der Abendkasse.