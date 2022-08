Rockpoet Frank Wesemann live in der Talaue

Waiblingen. Rockpoet Frank Wesemann kommt am Samstag, 6. August, nach Waiblingen in die Talaue. Das Konzert im Biergarten La Nonna beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.

In seiner norddeutschen Heimat wird er oft in einem Atemzug mit Westernhagen oder Grönemeyer genannt. Nachdem er bereits 2018 und 2020 die Talaue rockte und 2019 auch in Winnendens Kultkneipe Kati begeisterte, kommt Frank Wesemann, der knorrige Rockbarde aus Nienburg, erneut ins Ländle.

Mit dabei hat er mit Topmusiker Eric Regul seine ein Mann-Band, im Gepäck seine emotional tiefgründigen, aber auch mitreißend-rockigen Songs, die er allesamt auf dem Winnender Kult-Label D7 veröffentlicht.

Wesemanns Songs wie „Unbeschreiblicher Moment“, „Dunkle Wolken“ oder „Nur so ein Gefühl“ singt er nicht nur, er lebt sie und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Inhalte seiner Lieder sind direkt aus seinem eigenen, turbulenten Leben gegriffen.

Seine Lieder, veröffentlicht auf mittlerweile vier Alben, spiegeln sein pures, unverfälschtes „Ich“ wider, und das merkt man schon gleich in den ersten Sekunden. Durch seine angenehme, sanfte und doch sehr starke Stimme führt er beim Hören in eine andere Welt, einer Welt voller Abenteuer, Entdeckungen, Gefühle, Zufriedenheit und Liebe.

Bester Deutschrock aus dem Norden – live im Ländle!