Romanlesung mit Waldmusik

Großaspach. Barbara Weymann list am Freitag, 14. Oktober, aus ihrem Roman „Als der Wald das Glück erfand – von Stadtmenschen, Nachtigallen und Wildschweinen“. Die Veranstaltung im Rathaus-Foyer Großaspach beginnt um 19.30 Uhr.

Ein außergewöhnliches Klangerlebnis macht die Erzählung greifbar.

Mit dem Roman trifft Barbara Weyman den Nerv der Zeit: Durch die rasante Beschleunigung in allen Bereichen unserer Gesellschaft fühlen sich viele Menschen überfordert. Wachsender Druck führt immer häufiger zu Depressionen und Burnout. Die Natur und insbesondere der Wald werden zum Zufluchtsort, zur Kraftquelle für neue Lebensenergie.

So steht in Weymans Buch das Naturerleben im Vordergrund, das sich in der Musik von Andreas Deuschle und Ralph Gaukel mit Naturton-Instrumenten widerspiegelt. Erzählung und Musik verschmelzen so zu einer Einheit und machen den Vortrag zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Die Autorin stellt „Stadtmenschen“ vor, die der Stadt den Rücken gekehrt haben, um gemeinsam „in einer gottverlassenen Gegend am Rande der Zivilisation“ ein erfüllenderes Leben zu führen. Von den Dorfbewohnern werden diese Fremden in der Feriensiedlung für eine Sekte gehalten. Anni, die Hauptfigur, ist erstmals alleine in ihrer Hütte am Wald und setzt sich mit ihren Nachbarn auseinander. Unerwartete, ungeheuerliche Ereignisse und eine handvoll außergewöhnlicher Menschen sorgen für Spannung und gute Unterhaltung. Auch die Liebe kommt nicht zu kurz. Die eigentliche Gefahr lauert ganz woanders.

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung in der Bücherei wird gebeten,0 71 91/2 12 37.