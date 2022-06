Romantische Stimmung an der Rems

Plüderhausen. „Rems in Flammen“, das besondere Sommerevent der Gemeindekapelle Plüderhausen an der Remspromenade Schlossweg bei der mittleren Brücke, findet wieder statt – von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Juni, mit Livemusik, Ballonglühen, Musikfeuerwerk und vielen Beleuchtungseffekten.

Am Freitagabend gibt es ab 18 Uhr sanften Akustikrock mit dem Gitarrenduo „Layer und Zaisser“ aus Schwaikheim. Lichterketten, Fackeln und illuminierte Bäume schaffen eine ganz besondere Atmosphäre, die man auf der Bierbank oder auf einer mitgebrachten Decke an der Remsböschung erleben kann.

Den Höhepunkt des Abends bilden die Modellballone einiger Modellpiloten aus der Region, die diese auf der mittleren Remsbrücke mit Brennern zum Glühen bringen und aufsteigen lassen.

Am Samstagabend ab 18 Uhr ist launige Partymusik mit „Jimmy and the Gang“ angesagt, die seit vielen Jahren bei Rems in Flammen auf der Remsbühne ihren Stammplatz haben. Höhepunkt ist ein abschließendes Musikfeuerwerk.

Der Sonntag wird von 11 bis etwa 15 Uhr mit viel Blasmusik traditionell als Familienfest mit Frühschoppen und Mittagstisch gefeiert. Neben der Gastkapelle aus Unterweissach spielt die Jugendkapelle als Spielgemeinschaft, die sich aus Jugendlichen der Musikvereine Gemeindekapelle und Hohberg Plüderhausen sowie Urbach zusammensetzt.

An allen Tagen gibt es neben erlesenen Weinen, erfrischenden Getränken auch ein reichhaltiges Essensangebot.