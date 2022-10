Romantischer Chorabend mit Erich Schmeckenbecher

Lorch. Der „Runde Kultur-Tisch Lorch“ präsentiert am Sonntag, 16. Oktober, 18 Uhr, in der Klosterkirche einen romantischen Chorabend mit dem Konzertchor „Klangreich“ aus Ulm mit dem Liedermacher Erich Schmeckenbecher im Kloster Lorch.

Seit seiner Jugend ist der künstlerische Leiter Markus Romes fasziniert und begeistert von der Stimme Erich Schmeckenbechers als Sänger und Komponist von dem erfolgreichen Duo „Zupfgeigenhansel“. Da Erich Schmeckenbecher in Lorch zu Hause ist, entwickelte Romes die Idee zu einem gemeinsamen Konzert im Kloster Lorch.

Für Markus Romes ist Erich Schmeckenbecher neben Hannes Wader, Konstantin Wecker, Reinhard Mey und Thomas Friz einer der großen Barden unserer Zeit, und er schreibt wie sein Kollege Reinhard Mey immerzu neue Lieder. Sein Lied „Stiller Traum“ enthält das wunderschöne Paradoxon „Alleinsein mit dir“- dieses inspirierte Romes zum Titel des Konzertabends.

„All Ein Sein“ lautet dieser und das kann heißen: Eins sein mit dem All, aber auch für sich sein, aber auch dass alle eins sind, die Herzen in einem Takt schlagen, die Stimmen in einem schönen Klang aufgehen, das genau ist ja, was an der Chormusik so sehr fasziniert.

Die passende Rezitation kommt von Schauspielerin Margarete Lamprecht. Zu all den Facetten des Mottos singt der Konzertchor wunderbare Werke unterschiedlicher Komponisten diverser Epochen und Musikstile.

Teils a cappella, teils mit Erich Schmeckenbecher an der Gitarre und Mundharmonika, teils darüber hinaus noch von weiteren Top-Instrumentalisten aus dem Raum Baden-Württemberg begleitet.

Kartenvorverkauf

Das Konzert findet mit den noch aktuellen Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie mit einer Platzentzerrung im Seiten- und Mittelschiff statt.

Der Eintritt kostet 19 Euro für Plätze im Seitenschiff und 25 Euro im Mittelschiff.

Im Vorverkauf sind Karten erhältlich beim Touristikbüro Kloster Lorch,0 71 72/92 84 97; Buchhandlung Semicolon Lorch,0 71 72/91 93 56; Elektro Geiger Waldhausen,0 71 72/71 22; Donner Papeterie Plüderhausen,0 71 81/9 98 61-0. Die Abendkasse ist eine halbe Stunde vor Beginn geöffnet.

Infos gibt es beim Runden Kultur-Tisch Lorch,01 72/7 41 00 14, urund@t-online.de, www.stadt-lorch.de.