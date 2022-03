Sänger mit virtuoser Stimmgewalt

Winnenden. Kein Geringerer als „The Voice“ David Hanselmann eröffnet am Freitag, 8. April, 20.30 Uhr, den Reigen mit Live-Auftritten bekannter Acts aus Rock, Pop und Soul, die – engagiert vom Winnender Plattenlabel 7us – alle zwei Wochen ein kulturaffines Publikum in den Dream City Club, Max-Eyth-Straße 54, locken wollen. Auf dem Programm steht eine Mischung der besten Soul- und Pop-Songs der vergangenen 40 Jahre.

Ob PUR-Chef Hartmut Engler oder „The Voice Of Germany“-Gewinner Andreas Kümmert, ob Soul-Legende Lionel Ritchie oder Rockstar Phil Collins - sie alle halten David Hanselmann für einen der besten Rock- und Soulsänger Europas.

Die Genesung von einer lebensbedrohenden Krebserkrankung im vorigen Jahr feierte der Bietigheimer Ausnahmesänger im vorigen Jahr mit seinem bislang wohl wichtigsten Album, wie er selbst sagt. „It’s Me“, so der schlichte Titel, enthält eine bunte Mischung von bislang unveröffentlichten Neuaufnahmen und zeitlosen Lieblingssongs seiner langjährigen Karriere.

Eine wahrlich wohlklingende Werkschau - aufgebaut als stilistisch vielschichtige Klangreise durch Rock, Pop und Soul. Und ob bluesige Ballade oder kraftvoller Uptempo-Track, stets versteht es der grandiose Sänger, durch seine kraftvolle modulationsfähige Stimme seine Hörer in Bann zu ziehen.

Dass der musikalische Nonkonformist, Sohn einer Deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters, sich mit seiner Stimme nicht schon ein Millionenvermögen ersungen hat, liegt an vielen Dingen - vor allem aber an seiner unsteten Vielschichtigkeit. Seinem Drang, sich an allem, was es so an musikalischen Genres so gibt, auszuprobieren, und so mit steter Regelmäßigkeit Fans aus den jeweiligen Lagern zu verstören.

Denn mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie er den stimmgewaltigen Progrock-König gab, wilderte er teilweise zeitgleich auch in seichtesten Schlagergefilden, um dann zu zeigen, dass er auch schwierigste Jazzrock-Songs spielend meistert. Da rührt er in der einen Woche mit seiner virtuosen Stimmgewalt Klassik-Papst Christian Kolonovits zu Tränen, um danach als Sänger der HSV-Hymne Fussballfans zum Singen zu bringen.

„Ich urteile nicht nach guten oder schlechten musikalischen Genres“, sagt er, „ich kategorisiere nach nur nach guter und schlechten Musik.“

Der Eintritt beträgt 10 Euro, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es unter0 15 73/7 75 20 63.