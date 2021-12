Sérénade moderne im Marmorsaal

Eine „Kleine Nachtmusik“ am frühen Abend präsentiert Kapellmeister Patrick Siben und sein Salonensemble Stuttgarter Saloniker an drei Abenden im eindrucksvollen Marmorsaal im Stuttgarter Weissenburgpark: von Montag, 27., bis Mittwoch, 29. Dezember, jeweils von 18 bis 20 Uhr.

Das Musik-Programm umfasst einen Crossover aus der Avantgarde der klassischen Musik. Mit Salonstücken von Debussy, Fauré und Saint-Saëns aus Paris, Dvorak, Smetana aus Prag und Moszkowski aus Breslau erklingen Komponisten des Impressionismus des 19. Jahrhunderts und der Jahrhundertwende, des Expressionismus des frühen 20. Jahrhunderts und der sogenannten Goldenen 1920er Jahre.

Opern und Operetten stehen genauso im Mittelpunkt wie Charakterstückchen des bürgerlichen Salons, revolutionäre Tanzmusik, aufregende Jazzstandards und beruhigende Nachtlieder.

Das Konzert findet im Marmorsaal, gleich unter dem Teehaus, am Fuß des Stuttgarter Bopser-Hügels statt, der vor langer Zeit der „Monte Verità“ der königlichen Hauptstadt war.

Bei schönem Wetter findet das Konzert auf der Terrasse statt, bei schwieriger Witterung wird der Saal genutzt, der im Winter wohlig warm beheizt ist.

Es gelten die jeweiligen Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.

Reservierungen und Kartenbestellungen im Internet auf www.saloniker.de/karten, per E-Mail an ticketing@saloniker.de, unter0 71 92/9 36 69 31; Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich.