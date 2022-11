Schorndorf. Die Baden-Württembergische Saalflug-Meisterschaft veranstalten die Schorndorfer Modellflieger am Sonntag, 20. November, in der Brühlhalle in Schornbach.

Der Wettbewerb beginnt um 13 Uhr und dauert bis gegen 17 Uhr.

Ein bis drei Gramm schwere Saalflugmodelle ziehen - angetrieben von einer Luftschraube mit Gummimotor - bis zu 15 Minuten lang ihre Kreise unter der Hallendecke.

Mit dabei ist Uwe Bundesen aus Offenburg, Teilnehmer an der Weltmeisterschaft im Dezember in Rumänien. Hier in Schorndorf fliegt er allerdings mit etwas schwereren und robusteren Modellen.

Ausgetragen wird der Wettbewerb in drei Klassen. Jeder Pilot hat sechs Starts, die zwei besten Flüge werden addiert.

In den Pausen zwischen den Durchgängen erklären die Piloten den Zuschauern gerne ihre Modelle.

Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei. Nähere Informationen gibt es unter www.Modellflug-Schorndorf.de und bei Bernhard Schwendemann,0 71 81/4 58 18.