Saisonverlängerung im LEGOLAND® Deutschland

Alle zehn Themenbereiche sind mit Tausenden von Kürbissen und Maisstauden geschmückt und bleiben auch an den nächsten Samstagen länger geöffnet. Mit gespenstischer Atmosphäre bis in die Abendstunden, schaurig-schönen Lichtprojektionen und einem zauberhaft-gruseligen Bühnenprogramm setzt der Park wahrhaftig Glanzpunkte im Dunkeln. Unser Halloween-Tipp: Kinder, die während der Halloween Weeks verkleidet in den Park kommen, erhalten einen Gutschein über freien Kindereintritt (3-11 Jahre) in der Saison 2021 (online einlösbar vom 27.03. - 30.6.2021 in Verbindung mit einem vollzahlenden Erwachsenen).

Familienspaß im November

Anders als in der Vergangenheit, geht das bunte LEGO Abenteuer in diesem besonderen Jahr auch nach den Herbstferien im November weiter. An allen vier Novemberwochenenden sind der Freizeitpark und das Feriendorf erstmals freitags bis sonntags geöffnet. Mit der Saisonverlängerung bietet sich für Besucher die einmalige Gelegenheit, den Park im spätherbstlichen Ambiente zu genießen. Zwischen farbigem Laub und bunten LEGO Steinen fühlen sich eine Fahrt auf dem Feuerdrachen oder eine Spazierfahrt mit dem LEGOLAND Express ganz anders an. In der LEGO Miniaturwelt, dem MINILAND, sind ein Herbstbummel durch das nachgebaute Venedig, Hamburg oder die Schweiz auch ohne weite Anreise möglich. Und nach Parkschluss bietet das Übernachtungs- und Unterhaltungsangebot des LEGOLAND Feriendorfes zahlreiche Möglichkeiten, den Familienausflug in einen perfekten Kurzurlaub zu wandeln. Mehr Informationen unter www.legoland.de. Abonnenten unserer Tageszeitungen erhalten vergünstigte Legoland-Tickets im ZVW-Shop unter zvw-shop.de.

Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Karten gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Oder rufen Sie unter der Gewinnhotline 0 13 79/88 00 68 an (legion, 0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) und sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages.Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz.