Sakrale Musik mit dem Ensemble Cosmedin

Waiblingen. Das Ensemble Cosmedin ist am Samstag, 2. April, um 19 Uhr bei der „Stunde der Kirchenmusik“ zu Gast in der Michaelskirche, Alter Postplatz 21, in Waiblingen.

Unter der Überschrift „Anima – Sakrale Musik aus der Fülle der Zeiten“ singen und musizieren Stephanie Haas (Gesang) und Christoph Haas (Langhalslaute, Psalter, Glocken) frühe Psalmvertonungen, karolingische Poesie von Hrabanus Maurus, Kompositionen der Hildegard von Bingen und damit korrespondierende Instrumentalwerke von Christoph Haas. Stephanie und Christoph Haas gründeten das Ensemble Cosmedin mit der Vision einer Musik der Gegenwart, die weit in die Vergangenheit zurückschwingt. Kontinuierlich arbeiten sie an einer zeitgemäßen Aneignung früher Überlieferungen. So konnte eine Dichte und Intensität des musikalischen Ausdrucks entstehen, die einzigartig ist im heutigen Musikleben.

Mehr Informationen zu Stephanie und Christoph Haas finden Interessierte auf www.ensemble-cosmedin.de.

Die Liturgie liegt in den Händen von Pfarrerin Dr. Antje Fetzer.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Eine Anmeldung nicht notwendig, in der Kirche gilt die Maskenpflicht.