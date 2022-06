Sanfte Fitness zum Auftanken

Weissach im Tal. In Zusammenarbeit mit Yogalehrerin BDY/EYU Gabriele Hirsch-Smolarczyk nimmt Naturparkführerin Michaela Genthner Interessierte am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juli, mit auf zwei neue Wanderungen.

Am Samstag ist der Treffpunkt zur etwa zweistündigen Wanderung „Natur-Erfahrung Indian Balance“ um 9.30 Uhr am Parkplatz Forche in Unterweissach.

Vom Aussichtspunkt Forche vorbei an Weissacher Streuobstwiesen und dem Brüdenbach gibt es verschiedene Stationen, um innezuhalten und die Umgebung intensiv zu erleben. Verschiedenen Übungen aus dem „Baum-Yoga“ im Stehen helfen, Kontakt zu unseren Wurzeln zu finden. Einfache und energievolle „Indian Balance“-Übungen sorgen auf allen Ebenen für Ausgeglichenheit und Balance.

Die Kosten betragen 20 Euro pro Person.

Wieder in Balance kommen

Am Sonntag, 3. Juli, ist der Treffpunkt zur etwa dreistündigen Wanderung „Wieder in Balance kommen“ um 10 Uhr am Straßenende Ebersberger Straße und Anfang Schlossfeldsträßle, Parkplatz gegenüber Abzweigung Richtung Althütte - Schlichenweiler beim Schloss Ebersberg.

Die Kosten betragen 25 Euro pro Person.

Die Teilnehmer sollen bitte wetterangepasste Kleidung, Sitzkissen (falls vorhanden) und Getränke mitbringen. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter0 71 91/31 86 53, genthner@die-naturparkfuehrer.de oder auf www.mit-der-natur.de erforderlich.