Waiblingen. Am Dienstag, 22. März, 9 Uhr, gastiert die Württembergische Landesbühne Esslingen mit der Inszenierung „Satelliten am Nachthimmel“ von Kristofer Blindheim Grønskag im Bürgerzentrum Waiblingen. Die Vorstellung richtet sich an Schulklassen weiterführender Schulen.

Jonis Welt ist besonders. Alles was sie hört und sieht, verschwindet in einem schwarzen Loch in ihrem Bauch. Manchmal sucht sie nach Worten und findet sie in den Tellern, die sie auf den Boden schmeißt. Ihre Eltern können Joni nicht verstehen - auch dann nicht, als sie ihr einen Sprachcomputer besorgen.

Nur Jonis kleiner Bruder macht sich keine Sorgen: Er weiß, dass man bloß etwas finden muss, um das Loch in Jonis Universum zu stopfen. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche. Auf ihrem Weg brennt eine Rakete und 44 Elefanten landen auf dem Mond. Ihnen begegnen eine Schildkröte, Schimpansen, Spinnen, Quallen, Frösche und Bakterien, die sich wie Satelliten am Nachthimmel umeinanderdrehen.

„Satelliten am Nachthimmel“ ist eine sensible Geschichte über das Anderssein und eine Liebeserklärung an das Fremde, das scheinbar Unverständliche. Das Stück gewann 2018 den Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg.

Eine weitere Aufführung des Jungen Büze für weiterführende Schulen ist das Theaterstück „Ein deutsches Mädchen“ nach der Autobiografie von Heidi Benneckenstein am 18. Mai, 11.15 Uhr, Ghibellinensaal.

Der ausführliche Spielplan mit allen Informationen über die Stücke ist in der Touristinformation (i-Punkt) erhältlich.

Beratung und Anmeldung

Stadt Waiblingen, Abteilung Kultur und Veranstaltungsmanagement, Martina Kunert, An der Talaue 4, Waiblingen, Telefon 0 71 51/50 01-16 33, Fax 0 71 51/50 01-16 19, E-Mail martina.kunert@waiblingen.de.