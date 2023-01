Schätze der Rockmusik

Traditionsgemäß eröffnen die Backdoormen am Samstag, 14. Januar, ab 20.30 Uhr das Rock ‘n’ Roll Jahr in Bobby’s Irish Pub in Waiblingen. Die Backdoormen stehen für kernigen handgemachten Rock aus den Anfangstagen der Rockmusik. Geprägt durch die Einflüsse dieser Zeit, haben sie sich der Musik ihrer musikalischen Vorbilder wie Led Zeppelin, Black Sabbath und den Deep Purple verschrieben.

Das besondere Augenmerk legen Jürgen (Bass, Vocals), Roland (Drums) und Jürgen (Vocals, Guitar) auf die Auswahl der Stücke. Diese sind dem geschulten Zuhörer zwar bekannt, werden jedoch nicht unbedingt von jeder Cover Band gespielt.

Mehr und mehr werden die Songs in ganz eigenen Versionen präsentiert. Kleine Schätze der Rock-Geschichte erwachen durch das dynamische und kraftvolle Zusammenspiel der Musiker zu neuem Leben.

Weitere Infos unter www.backdoormen.de.