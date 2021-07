Scharfe Wurzel mit Heilwirkung

Lorch. Die erste von insgesamt vier Führungen zur „Heilpflanze des Jahres 2021“, den Meerrettich, findet am Samstag, 31. Juli, 14 Uhr, im Kloster Lorch statt. Im Mittelpunkt des Rundgangs durch den Klostergarten stehen die klösterliche Heilkunde, ihre Grundlagen und die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten des Meerrettichs.

Im Kräutergarten der mittelalterlichen Klosteranlage wächst unter vielen anderen Pflanzen auch der Meerrettich. Armoracia rusticana, wie der botanische Name des Meerrettichs lautet, ist ein ausdauerndes Kraut mit bis zu 60 Zentimeter langen Blättern. Von Mai bis Juni bringt der Meerrettich zierliche weiße, duftende Blüten hervor. Die frischen, scharf schmeckenden Wurzeln werden vom Herbst bis zum Frühjahr geerntet und im Handel angeboten.

Meerrettich ist gesundheitsfördernd

Die Heilpflanze des Jahres 2021 schätzte man bereits im 12. Jahrhundert für ihre medizinische Wirkung: Der Meerrettich wurde wegen seiner schleimlösenden Eigenschaften vor allem bei Husten angewendet. Die Inhaltsstoffe, besonders die Senföle, helfen auch bei bakteriellen Infektionen wie Erkältungen und Blasenentzündungen. Die seit langem genutzte antibiotische Wirkung wurde zwischenzeitlich auch wissenschaftlich nachgewiesen.

In der Naturheilkunde kommt Meerrettich zum Beispiel bei Rheuma und Gicht zum Einsatz. Man weiß auch, dass geriebener Meerrettich die Verdauung anregt.

Drei weitere Termine

Die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Meerrettichpflanze sowie die klösterliche Heilkunde und ihre Grundlagen stehen im Mittelpunkt der Sonderführung am 31. Juli und an drei weiteren Terminen (7. und 21. August und 4. September). Zu dem 30-minütigen Rundgang durch den Garten des Klosters Lorch gehört auch eine Kostprobe.

Die Teilnahme kostet 3 Euro pro Person zuzüglich Eintritt ins Kloster Lorch. Eine Anmeldung unter info@kloster-lorch.com ist erforderlich.

Hinweise für Besucher

Geöffnet hat die Klosteranlage mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 3 Euro und für Familien 15 Euro.

Für den Besuch des Klosters und die Teilnahme an der Führung ist die Angabe der Kontaktdaten notwendig – vor Ort, online auf der Website über das Kontaktformular oder digital via Luca-App. In den Innenräumen besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske für Gäste ab sechs Jahren. Außerdem muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und anderen Gästen eingehalten werden.

Weitere Informationen gibt es unter0 71 72/92 84 97 und auf www.kloster-lorch.de.