Schaurig-schöne Pop-Songs

The Hanged Man sind am Samstag, 15. April, 20.30 Uhr, im Club Manufaktur im Hammerschlag zu Gast.

Seit 2013 spielt die Band ihre schaurig-schöne Pop-Musik - ein Seiltanz zwischen Sorgen, Stärke, Schmerz, Kraft, Magie und Fantasie. Die Lieder kommen aus der hintersten, geheimsten Ecke des Herzens und werden dieser Welt in feinstem Gewand präsentiert.

Alle Mitglieder der Band sind Altbekannte in der schwedischen Musikszene und spielen in Bands wie Dugen, Saigon, side effects und Second Oracle.