„Scheitern in allen Lagen“ von und mit Naim Jerome Antoine Sabani

Backnang. Wer erkennen will, was „Scheitern in allen Lagen“ bedeutet, dem wird dringlich empfohlen, Naim Jerome Antoine Sabani am Sonntag, 11. Juli, ab 18 Uhr live auf der Stiftshof-Bühne in Backnang zu erleben.

Der aufgeweckte Kosmopolit versucht seinen harten Job als Friseur, das Leben als Single, gescheiterter Ehemann, Hobbykoch und Nudist auf die Kette zu kriegen.

Wer spritzige Gags und trockenen Schwäbischen Humor erwartet, ist bei Naim Jerome Antoine Sabani richtig, wenn der sympathische Loser seine eigene komische Sicht der Dinge zwischen Haarschnitten, Dating-Portalen und Thaimassagen erklärt. Er tritt im Rahmen des Backnanger Kultursommers auf.

Naim Jerome Antoine Sabani ist wie eine Kiwi: außen weich, innen ganz weich. Er trägt sein Leid mit viel Humor, aber auch verletzten Gefühlen auf bezaubernde Art vor. Veranstalter ist der Club junges Europa Backnang (cje).

Karten für die Veranstaltungen des Backnanger Kultursommers sind bei allen Easy Ticket Vorverkaufsstellen erhältlich. Diese sind in Backnang: Bandhaus Theater Backnang, Petrus-Jacobi-Weg 7,0 71 91/9 33 33 35, Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 10 bis 13 Uhr und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr.

Backnanger Bürgerhaus, Bahnhofstraße 7,0 71 91/8 94-5 15, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr. Es gibt zudem die Möglichkeit, Karten online über das Vorverkaufssystem www.easyticket.de zu kaufen und diese über print@home auszudrucken.

Für Veranstaltungen mit freiem Eintritt bitten die Veranstalter, sich im Büro des Bandhaus Theaters unter0 71 91/9 33 33 35 anzumelden, E-Mail: info@bandhaus-theater.de.