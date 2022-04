Schillernde Schätze der Arbeiterlyrik seit der Industrialisierung

Backnang. Im Rahmen der Reihe „Lyrik ist nicht schwyrik“ gibt Germanist und Journalist Christian Muggenthaler am Sonntag, 1. Mai, um 17 Uhr die schillernden Schätze der Arbeiterlyrik im Bandhaus Theater Backnang, Petrus-Jacobi-Weg 7, zum Besten.

Oft nur am Rand der Literaturgeschichte und das völlig zu Unrecht wird die Arbeiterlyrik behandelt: die Dichtkunst von Arbeiterinnen und Arbeitern sowie die Arbeit als Thema für literarische Texte.

Dabei bestimmt seit der Industrialisierung die Arbeit den Alltag und die Weltwahrnehmung vieler Menschen ganz wesentlich; viele Autorinnen und Autoren sind genau deshalb diesen Techniken nachgegangen. Wie haben sie das gemacht, wie waren die künstlerischen Prozesse?

Dem kann man nachspüren in lyrischen Texten vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, von Frauen und Männern, aus der Weimarer Republik, der DDR und der Bundesrepublik: ein überaus spannender Ansatz für Literaturgeschichte. Und mit dazu gehört die Frage, warum eigentlich dieses ganze Genre so wenig Stellenwert zu genießen scheint: Auch das hat auch seine historischen Gründe.

Lyrik ist nicht schwyrik

In der Reihe „Lyrik ist nicht schwyrik“ sucht der Germanist und Journalist Christian Muggenthaler zusammen mit dem Publikum in entspannter Atmosphäre Zugänge zu Dichterinnen, Dichtern und ihren Gedichten: Gemeinsam werden Texte interpretiert, Schreibtechniken und Dichttricks erkundet, die Wirkung von lyrischer Sprache ausgelotet. Zudem geht es um biografische und historische Hintergründe und literarische Traditionen. In der beliebten Reihe kommt Literaturwissenschaft als spannende Detektivarbeit daher: Das Erarbeiten von Inhalten literarischer Texte kann recht unterhaltsam sein, mit ganz viel Aha-Effekt jenseits allen Schulstoffs.

Der Eintritt kostet 12 Euro, Tickets sind im Büro des Bandhaus Theaters sowie bei allen Easy Ticket Service Vorverkaufsstellen erhältlich. Mehr Infos auf www.bandhaus-theater.de.