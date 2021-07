Schlossmatinee mit jungen Musikerinnen und Musikern

Winnenden. Von vielen immer wieder mit Spannung erwartet, ist dieses traditionell ganz speziell gestaltete Konzert in der Reihe der Schossmatineen mit den jungen Musikerinnen und Musikern der Musik- und Kunstschule Winnenden. Das Konzert findet nun am Sonntag, 11. Juli, um 11 Uhr in der Hermann-Schwab-Halle statt.

Über 2500 Schülerinnen und Schüler der Musik- und Kunstschule Winnenden lernen an sehr unterschiedlichen Instrumenten. Unterrichtet werden sie von 64 Lehrkräften, die oftmals selbst bereits in Matineen aufgetreten sind.

In diesem Konzert betreten ausgewählte Schülerinnen und Schüler, junge Musikerinnen und Musiker erstmals eine größere Bühne und zeigen mit couragierten Auftritten ihr Können vor dem Winnender Publikum. Vorbereitet und begleitet werden die jungen Talente von ihren Lehrkräften. Das Programm zum Konzert wird im Programmblatt vor Ort bekanntgegeben.

Der Eintritt zu den Matineen ist kostenfrei. Es gilt die 3G-Regel. Aufgrund der Hygieneverordnung des Landes ist es jedoch derzeit erforderlich, eine Besucherliste zu führen, so dass personalisierte Eintrittskarten für die Matinee ausgegeben werden.

Kostenlose Karten am besten im Voraus besorgen

Eintrittskarten gibt es kostenfrei bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen in der Umgebung. In Winnenden sind dies der i-Punkt der Stadtwerke, Stadtbücherei und Reisebüro Derpart. Für einen reibungslosen Ablauf vor Ort wird empfohlen, die Konzertkarten bereits im Vorfeld zu buchen.

Wer Nutzer der Luca-App oder der Corona-Warn App ist, bekommt Eintrittskarten direkt vor Ort am Einlass. Einfach den Barcode scannen und die Tickets entgegennehmen.

Als Parkmöglichkeit steht der Stadtgarten direkt vor der Hermann-Schwab-Halle zur Verfügung. Die Tiefgarage am BZ II ist aufgrund von Bauarbeiten geschlossen.