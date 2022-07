Schlusskonzert der Sommerlichen Orgelmusiken mit Gerhard Paulus

Winnenden. Kantor und Organist Gerhard Paulus spielt am Sonntag, 31. Juli, um 17 Uhr das Abschlusskonzert der diesjährigen Sommerlichen Orgelmusiken in der Schlosskirche in Winnenden.

Für das einstündige Programm sind Werke von Bach, Rheinberger und Duruflé ausgewählt.

Eröffnet wird das Konzert mit drei Sätzen von Franz Xaver Schnizer, die Gerhard Paulus an der kleinen Chororgel spielt. Damit erklingt galante Musik, wie sie zur Barockzeit in den oberschwäbischen Klöstern üblich war.

Zentrales Werk neben zwei großen Kompositionen von Johann Sebastian Bach ist Prélude et Fugue sur le nom d’Alain. Maurice Duruflé vertont darin den Namen des befreundeten französischen Komponisten Jehan Alain, der in den ersten Tagen des Frankreichfeldzugs 1940 starb.

Auch bei der letzten Sommerlichen Orgelmusik kann das Publikum im Chorraum mit Blick zur Großen Orgel Platz nehmen.

Der Eintritt zu den Sommerlichen Orgelmusiken ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Konzertreihe gebeten.

Das ausführliche Programmheft mit Angaben zu den Interpreten, zu den Werken und zu den Orgeln kostet am Eingang 2 Euro.