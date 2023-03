Schorndorfer Kunstschaffende laden ein

Der Schorndorfer Ateliertag, aus der Pandemie als kleiner Ersatz zur großen Kunstnacht in den Jahren 2021 und 22 vom Kulturforum ausgerichtet, hat sich in den beiden Jahren zu einer beliebten Veranstaltung entwickelt, so dass er auch 2023 wieder stattfindet.

Als Veranstalter tritt in diesem Jahr der Kunstverein Schorndorf auf.

5. März, 11 bis 19 Uhr

Sieben Ateliers in der Schorndorfer Kernstadt und das Atelier4 in Haubersbronn laden am Sonntag, 5. März, 11 bis 19 Uhr, ein und haben ihr künstlerisches Repertoire durch einige Gastkünstler bereichert.

Wer mal ganz unverbindlich sehen will, wo und wie die Künstlerinnen und Künstler arbeiten, wer mit den Atelierbesitzern und ihren Gästen ins Gespräch kommen will, wer sich die neuesten Arbeiten der Schorndorfer Kunstszene anschauen will und nicht zuletzt, wer sich das eine oder andere Kunstwerk als Geschenk oder Schmuck der eigenen vier Wände zulegen will, ist an diesem Tag herzlich willkommen.

Die teilnehmenden Ateliers und ihre Gastkünstler sind auf dem Plan oben zugeordnet: