Schräger Antifolk mit Klampfe und Mundharmonika

Remshalden. Zum Bistro mit Live-Musik im Hof lädt das Zamma in der Unteren Hauptstraße 10 am Donnerstag, 23. September, ein. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Zu Gast ist Jan Bratenstein alias The Black Elephant Band.

Jan Bratenstein, der seine Premiere auf der Open-Air-Bühne des Zamma hat, ist ein Nürnberger Sänger und Gitarrist, Schriftsteller, Comic-Aktivist und Netzwerker. Seine neue Platte „A Masterpiece of Indecision“ ist ein weiteres feines, kleines Stück Musik.

Musik und Texte sind selbst geschrieben, er hat jedoch verschiedene Musiker mitwirken lassen und bricht damit aus seinem selbstgewählten Konzept des bärtigen One-Man-Singer-Songwriter-Projekts aus. Geboten ist ein Abend mit schrägem Antifolk, Klampfe und Mundharmonika.

Der Eintritt ist nur mit Reservierung per E-Mail an info@hofraum.com möglich; es gibt ein begrenztes Platzangebot. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Innenraum statt. Es gilt die 3G-Regel.

Der Eintritt ist frei - mit Verzehrbon; der Hut geht rum.