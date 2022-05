Schräges Kabarett mit Sabine Schief

Sulzbach/Murr. Sabine Schief. Wer so heißt, kann nur schräge Sachen machen! „Sex sells, was willsch macha!“ heißt das Programm, das die schwäbische Kabarettistin und Herzhumoristin am Freitag, den 6. Mai, in der Rock-Discothek Belinda präsentiert. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Winter-Kultur-Tage 2022 statt, eingebettet in die Veranstaltungsreihe „Kultur im Kessel“ und ist der Nachholtermin für die entfallene Vorstellung vom 25. März. Bereits gekaufte Tickets behalten selbstredend ihre Gültigkeit.

Sabine Schief passt in keine Schublade. Schief spielt, singt, ist schlagfertig. Schief moderiert, textet, redet für alle Anlässe. Sie bewegt Herzen - in Freud und Leid. Die Comedy-Fachkraft kennt sich mit den Schieflagen des Lebens bestens aus! Im Bühnengepäck hat sie ihre Verwandten, die so schräg sind, dass man am besten selbst etwas an der Waffel hat, um mit denen klarzukommen.

Der Eintritt beträgt 15 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse. Tickets im Vorverkauf gibt es in Sulzbach im Rathaus, Zimmer 14, Sigrun Konrad, 0 71 93/51-33, bma@sulzbach-murr.de, bei Willi Beck 0 71 93/65 50, info@belinda-discothek.de, Landmarkt Hübner 0 71 93/93 03 12 und im Rewe 0 71 93/93 10 14 sowie bei Bücher ABC in Murrhardt 0 71 92/86 06 und Buchhandlung Kreutzmann in Backnang 0 71 91/3 25 40.

Weitere Infos: www.sulzbach-murr.de