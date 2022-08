Schtoi(reiche) Albschwoba mit Hillus Herzdropfa

Großerlach. „Schtoi (reiche) Albschwoba“ heißt das neue Programm, mit dem das Kabarett-Duo Hillus Herzdropfa am Sonntag, 25. September, ab 17 Uhr in der Schwalbenflughalle in Grab auftritt.

Hillus Herzdropfa sehen das Leben von der heiteren Seite, Motto: emmr Kuh(l)bleiba. Seit 15 Jahren begeistert das Duo ein breites Publikum. Schwäbische Befindlichkeiten aufs Korn zu nehmen, das beherrschen Hillus Herzdropfa mit Bravour.

Wobei es Sprachbarrieren für das Kabarett-Duo nicht gibt: Dia schwätzet, wia eane dr Schnabl gwagsa isch.

Der Schwabe, der sich seine Mundart abgwöhnt, verarmt. Hillus Herzdropfa halten dagegen. Wobei der Schwabe vielleicht wortkarg sein mag, aber nicht schweigsam.

Bei Hillus Herzdropfa handelt es sich um echte Urgesteine von der stein(reichen) Schwäbischen Alb.

Das Programm beginnt um 17 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr. Veranstalter sind die Gartenfreunde Großerlach und Umgebung.

Kartenreservierungen sind unter0 79 03/9 43 47 55 möglich. Karten gibt es im Vorverkauf in Sulzbach/Murr im Landmarkt Hübner und bei Bloama Wahl; in Mainhardt bei Getränke Schlugg.

An den Vorverkaufsstellen kostet der Eintritt 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.