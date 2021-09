Schwäbischer Rock und Blues mit Gitze & Band

Sulzbach/Murr. Im Rahmen der Live-Reihe „Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ treten am Donnerstag, 30. September, Gitze & Band in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr auf. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Gitze & Band interpretieren während ihrer Show hauptsächlich Songs von Wolle Kriwanek und Paul Vincent. Dabei leben unvergessene Klassiker wie „U. F. O.“, „Stroßaboh“, „Reggae i di uff?“, „I fahr Daimler“, „Badwanna Blues“ oder „Herbertstr.“, ebenso wieder auf wie längst vergessen geglaubte und lange nicht mehr gehörte Perlen der schwäbischen Rock- und Blues-Musik. Darüber hinaus auch der eine oder andere Schwoißfuaß-Klassiker sowie eigene schwäbische Adaptionen mehr oder weniger populärer Rocksongs im musikalischen Repertoire.

Das Publikum kann sich auf eine erstklassige Band freuen, die sich aus Göran Jäck (Gitarre), Helmut Nothum (Hammond-Orgel/Piano, Gesang), Werner Müller (Bass, Gesang) und Ersatz-Schlagzeuger Giovanni Mastrolorito zusammensetzt – routinierte und spielfreudige Musiker, die zusammen mit Sänger und Frontmann Gitze das Ziel haben, ein musikalisches Vermächtnis von Wolle Kriwanek & Paul Vincent nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

„Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Nur so ist es möglich, dass die Belinda zum Begegnungs- und Kulturort werden kann. Dank der Förderung ist der Eintritt frei – um eine Spende wird gebeten.

Aufgrund der derzeitigen Coronaregelungen müssen Plätze reserviert werden, da die Gästezahl begrenzt ist. Reservierungen per E-Mail unter info@belinda-discothek.de,0 71 93/65 50 und 01 76/43 82 95 79 oder 01 62/3 39 89 23. Alle Informationen über das gesamte „Trotzdem. Kultur im Kessel“-Programm finden Interessierte im Internet unter www.belinda-discothek.de.