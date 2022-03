Schwäbischer Rock vom Feinsten

Sulzbach/Murr. Unter dem Motto „Schwäbisch für die Welt“ bieten Brozzo im Rahmen der Live-Reihe „Kultur im Kessel 2022“ am Freitag, den 18. März, in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr kernige Texte und knackigen Rock auf schwäbisch. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Die Leutenbacher bleiben sich treu: 2015 präsentierten Brozzo ihre zweite CD komplett auf schwäbisch. Zwölf neue Songs mit den berüchtigten „Saumäßigen Texten“ zelebrieren die heimatverbundenen Jungs von Brozzo mit textlichen Szenen aus dem Leben der Schwaben und „Reigschmeckten“.

Mit urschwäbischem Selbstverständnis präsentieren Brozzo Rockhymnen über den Sinn und Unsinn des schwäbischen Lebens der Häuslebauer, Bastler, Dichter und Denker. Die Songs erzählen von dem, was den Schwaben im Leben zwischen Backnang und Bodensee begegnet: Da gibt es den berüchtigten „Vereinsmaier“ als „Gott vom Schwobaland“, oder wer hat sich nicht schon über das vermeintliche Schnäppchen geärgert das sich als „Kreizgranadascheiss“ entpuppt hat? Aber auch ausgewachsene Heimatliebe findet bei der Hymne „Schwobaland“ schmeichelnd zu den Ohren.

Mit dem Album wagt Brozzo auch vergleichsweise kritische Texte: Stammheim thematisiert die frühe Karriere eines „Knackies“, „I ben emmer so aloi“ und dürfte vielen Verzweifelten aus der Seele sprechen.

Der Eintritt beträgt 15 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse für Restkarten.

Tickets gibt es in Sulzbach im Rathaus, Zimmer 14, Sigrun Konrad 0 71 93/51-33, bma@sulzbach-murr.de, Willi Beck 0 71 93/65 50, oder per E-Mail an info@belinda-discothek.de, beim Landmarkt Hübner 0 71 93/93 03 12 und im Rewe 0 71 93/93 10 14 sowie bei Bücher ABC in Murrhardt 0 71 92/86 06 und Buchhandlung Kreutzmann in Backnang 0 71 91/3 25 40.

Weitere Informationen finden Interessierte auf www.sulzbach-murr.de und www.belinda-discothek.de.