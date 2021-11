Schwäbisches Kabarett mit schwäbischen Dialögle

Waiblingen. „Wemmir au nex midanander schwädzed“ – Kabarett und schwäbische Dialögle mit Veit Utz Bross und vielen Holzköpfen ist am Mittwoch, 10. November, im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 in Waiblingen zu sehen. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr.

Ha no! Kabarett an Stäben?! Eine ungewöhnliche Idee. Mit Hilfe von Texten des Stuttgarter Mundartdichters Helmut Pfisterer leuchtet der Puppenspieler Veit Utz Bross die Untiefen der schwäbischen Seele aus, so der Veranstalter.

Typische Schwaben als Puppenfiguren

Die Figuren stimmen bis ins Detail und entpuppen sich als Musterbeispiele des typischen Schwaben, sie beginnen unter den Händen des Puppenspielers zu leben.

Da sind Frau Häfele und ihr Gatte, der „wie es sich gehört“ einen Kleinbetrieb hat, ihr Null-Bock-Sohn und sogar ein Hund mit reinrassig schwäbischer Lebenshaltung. Für genügend ironische Distanz sorgt die muntere Moderatorin, Fräulein Luise.

Bross bietet in diesem Stück Kabarett in Reinform, das ja von der Diskrepanz zwischen Gesagtem und dargestelltem Ausdruck lebt. Wer könnte das besser mit ungerührter Miene durchhalten als eine Puppe?

Ausdrucksstarke Figuren

Und Bross’ Figuren sind brillant gestaltet, Frau Häfeles Gesichtsausdruck zum Beispiel: hochgezogene Augenbrauen, halbgeschlossene Lider und ein unnachahmlich selbstgefälliger Zug um den Mund lässt ihre innere Grundhaltung klar erkennen. Es ist verblüffend, wie Bross die Puppen Mensch werden lässt und seine Stimmen- und Dialektvielfalt zum Einsatz bringt.

Das Theater unterm Regenbogen ist eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet, ebenso die Cafeteria vor und nach der Vorstellung.

Der Eintrittspreis für die Veranstaltung beträgt 21 Euro, ermäßigt 13 Euro. Es gelten die bestehenden Corona-Verordnungen.

Karten können von Interessierten unter0 71 51/90 55 39 vorbestellt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.veit-utz-bross.de.