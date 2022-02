Schwäbisches Kabarett trifft Zauberkunst

Berglen. „Bauklötze staunen“ – unter diesem Titel zündet Karl-Heinz Dünnbier ein wahres Pointenfeuerwerk, das man am Freitag, 4. März, 20 Uhr, im Angus-Stüble in Bretzenacker erleben kann.

Geboten ist ein zauberhaftes Stück mit einem hochenergetischen und charismatischen Vollblutkomödianten. Wenn Peter Leonhard in die Rolle des Varieté-Hausmeisters Karl-Heinz Dünnbier schlüpft und der Glitzerwelt schwäbisch wie weltmännisch nachspürt, dann wird er ganz gewiss auch fündig.

Als einfallsreicher Kabarettist, zungenflinker Mundartdichter und zaubernder Entertainer verblüfft er auf grandiose Art und Weise. Unaufdringlich und charmant zum einen, urig, geistreich und vor allem witzig zum anderen. Schwäbisches Kabarett gepaart mit Zauberkunst höchster Güte, das ist Karl-Heinz Dünnbier.

Der Reiz des Programms „Bauklötze staunen“ liegt in der Unmittelbarkeit, in der sich das scheinbar Unmögliche abspielt. Karten tauchen auf, Gegenstände verwandeln sich und Objekte verschwinden – alles direkt vor den Augen und in den Händen der Zuschauer.

Leicht wirkt die Art seines Publikumskontaktes, beschwingt und dennoch geheimnisvoll. Das Publikum reist in eine faszinierende Wunderwelt zwischen Traum und Realität, Illusion und Magie – und darf sich freuen auf eine verblüffende Achterbahnfahrt der Unterhaltung, auf Zauberei, Bauchreden, Jonglage, Wortwitz und schwäbisch-magisches Mundart-Kabarett.

Einlass mit Bewirtung ist ab 18.30 Uhr.

Karten kosten 17 Euro im Vorverkauf bei der Tankstelle Friz in Erlenhof und im Angus-Stüble,0 71 95/58 67 25. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro.