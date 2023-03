Schwabenrock mit Waschbrett

Fünf waschechte Schwaben und eine Show, die es in sich hat: Waschbrett sorgt am Freitag, 3. März, 20 Uhr, für den notwendigen „binnenkulturellen Beitrag“ im Angusstüble in Bretzenacker. Hier kommt eine gewaltige Klang-Philosophie auf die Bühne und zum Publikum.

Denn Waschbrett bringt mit druckvollem und saxofonfreundlichem Schwabenrock nicht nur das Standbein der Zuhörer in Schwingung, sondern versorgt mit aufschließendem Humor auch deren Hirn und Herz.

Die musikalische Reise durch die schwäbische Alltags- und Seelenwelt erfolgt bruddelig, weise, charmant - und mit vollem Groove. Da kommt niemand auf die Idee, nebenher Zeitung zu lesen. Geboten ist ein Konzertabend, der eher einem Feuerwerk gleicht und an die besten Kriwanek-Tage erinnert.

Nach der Corona-Zwangspause sind die fünf Waschbrett-Musiker Steffen Kaupp (Gitarre, Gesang), Reiner Äckerle (Keyboards, Gesang), Peter Zisler (Saxophon, Querflöte), Wolfgang Ilg (Bass) und Marcus Siegel (Drums) hochmotiviert, die Gäste mit ihren Klassikern wie auch mit neuen Songs zu begeistern. Sie haben in ihrem bisherigen Musikerleben schon in zahlreichen Bands gespielt und überzeugen auch als Waschbrett mit ihrer unerschöpflichen Spielfreude und Intensität.

Geöffnet ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt’s im Vorverkauf zu 12 Euro bei der Tankstelle Friz in Erlenhof und im Angusstüble,0 71 95/58 67 25. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 15 Euro. Die Veranstaltung ist bewirtet.