Sechs neue Geschichten aus dem Märchenwald

Oberstenfeld/Vaihingen. Märchenerzählerin Stefanie Keller bietet Familien Erlebniswanderungen durch einen „Märchenwald“ an. Zu ihrem bereits bestehenden Angebot hat die Erzählerin nun sechs weitere Stationen mit neuen Märchen eingerichtet. Nach vorheriger Anmeldung kann die Wanderung jederzeit durchgeführt werden.

Schon im Januar und Dezember hat die Märchenerzählerin Stefanie Keller in die Wälder des Landkreis Ludwigsburg eine märchenhafte Stimmung für die Familien gezaubert. In normalen Jahren bietet Keller geführte Märchenwanderungen an.

Corona-konformes Angebot

Dieses Jahr ist das aus den bekannten Gründen nicht möglich. Davon lässt sich die Märchenwanderin aber nicht abhalten, „ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen“, sagt Keller und so lässt sie es sich nicht nehmen, trotz des Lockdowns den Familien eine Freude zu machen. „Gerade jetzt brauchen die Menschen Märchen und die Familien eine Möglichkeit, den Kindern schöne Erlebnisse zu bieten,“ ist die 45-jährige Erzählerin überzeugt, „natürlich Corona-konform.“

Wie schon im Januar und Dezember haben die Familien die Möglichkeit, für sich alleine eine Wanderung durch den Märchenwald zu machen, dort Geschichten zu lauschen und Schätze zu suchen und zu finden. Sechs Stationen mit neuen Märchen warten in Oberstenfeld und in Vaihingen auf die Familien. Mit der Anmeldung bekommt man eine Schatzkarte und den Startpunkt mitgeteilt. Von dort aus gibt es Hinweise, die zu verschiedenen Stationen führen.

Märchen auf dem Smartphone hören

An den einzelnen Haltepunkten können die Familien über das Smartphone Märchen anhören. Aber dabei bleibt es nicht: Bei manchen Stationen warten kleine Überraschungen auf die Kinder, zum Beispiel eine Aufgabe oder ein kleiner Schatz, passend zu dem jeweiligen Märchen. Neu ist ein Gewinnspiel, nach jedem Märchen gibt es eine Frage zu dem Gehörten. Wer alle Fragen richtig beantwortet, kann mit etwas Glück eine Märchenwanderung mit der Märchenerzählerin gewinnen, wenn dies wieder möglich ist.

Wandern im eigenen Tempo

Die Familien können die gebuchten Wanderungen zu jeder beliebigen Zeit und ganz im eigenen Tempo unternehmen. Die Wanderungen können noch bis Mittwoch, 31. März, gebucht werden.

Das Erlebnis im Märchenwald in Oberstenfeld und Vaihingen-Ensingen kostet 15 Euro pro Familie und kann per E-Mail an sckeller@gmx.de oder01 52/54 13 68 30 gebucht werden. Der genaue Ort wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Die Wanderung eignet sich für Kinder ab vier Jahren.